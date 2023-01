Sachsen-Anhalt: Pflegeheimplätze werden immer teurer

Laut Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT, steigen die Kosten für den Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz in diesem Jahr deutlich an. Es sollen Kostensteigerungen um bis zu 45 Prozent sein. Für nicht wenige Pflegebedürftige und ihre Familien ist dies ein finanzielles Desaster und so manchem Bewohner droht ein Umzug oder möglicherweise die Obdachlosigkeit. Das System versagt in der Daseinsvorsorge.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für eine Verstaatlichung des Gesundheitssektors. Es soll nicht die Gewinnmaximierung sondern der Mensch im Mittelpunkt stehen. Ein jeder Deutscher muss die Möglichkeit haben, bezahlbaren Wohnraum zu nutzen.

