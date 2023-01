Sachsen-Anhalt: Unterschiede beim Problem Lehrermangel

Neueste Zahlen zum Lehrkräftemangel in Sachsen-Anhalt zeigen, dass für einige Schulformen die Lage weitaus prekärer ist als für andere. Landesweit erreicht nur knapp jede vierte Schule eine Unterrichtsversorgung von über 100 Prozent. Bei den Förder-, Sekundar- und Gemeinschaftsschulen noch weitaus weniger. Eine Unterrichtsversorgung von über 100 Prozent bedeutet, dass Ausfälle wegen Krankheit oder Elternzeit ohne Unterrichtsausfall abgefedert werden können. Bei Gymnasien und Grundschulen ist die Statistik etwas besser, aber immer noch ungenügend.

Um betroffenen Schülern zu helfen, bietet unsere Partei „Der III. Weg“ u. A. in unserem Bürgerbüro in Plauen kostenlose Schülernachhilfe für Deutsche an. Wir werden nicht dabei zusehen, wie unsere Jugend verdummt!

Folgt uns bei Telegram und erhaltet täglich neue Informationen aus Sachsen-Anhalt!

t.me/unsachsenanhalt