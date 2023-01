Sachsen-Anhalt: Verwaltung ohne Mitarbeiter

Das Bundesland Sachsen-Anhalt sucht neue Mitarbeiter für die Landesverwaltung. Die Überalterung macht auch vor der staatlichen Struktur nicht halt. Die Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sprach von einem anstehenden Generationswechsel in der Verwaltung. In den nächsten Jahren werden knapp 30 Prozent der Beschäftigten in Rente gehen und damit nicht mehr als Arbeitskraft verfügbar sein.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für aktive Jugendarbeit und nachhaltige Bildung. Regionale Strukturen von Unternehmen müssen ihre Ausbildungen so nachhaltig und qualitativ hochwertig gestalten, dass die Jugend vor Ort das Angebot als attraktiv empfindet und nicht abwandern. Dieses Denken muss in allen Regionen des Landes und in allen auszubildenden Berufen Einzug halten. Der Staat muss hierfür die Rahmenbedingungen schaffen und dies natürlich auch in seinen eigenen Strukturen.

