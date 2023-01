Heute verteilten Mitglieder unserer Partei mehrere hundert Flugblätter in Radolfzell am Bodensee. Darin wird zu einer aktiven Mitarbeit bei unserer nationalrevolutionären Bewegung aufgerufen. Werde aktiv – auch am Bodensee!

Interessenten können sich >> hier << melden. Es wird sich dann ein Vertreter von unserer Partei aus eurer Region bei euch melden.