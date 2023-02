„Das System ist krank“ – Nationalrevolutionäre Wortergreifung in Dessau

Bei einer regierungskritischen Demonstration von Marktplatz der Stadt, durch die Innenstadt von Dessau bis in den selbsternannten antifaschistischen Stadtteil „Nord“ setzten Nationalrevolutionäre unserer Partei „Der III. Weg“ aus der Region am 13. Februar 2023 ein deutliches Zeichen gegen das volksfeindliche liberalkapitalistische System der BRD. So erklangen klar und unversöhnlich Parolen wie: „Hinter dem Antifaschismus steckt das Kapital, Freiheitskampf ist national!“ und „Armut herrscht im ganzen Land, Dessau leistet Widerstand!“.

Als die Demonstration schließlich den Albrechtsplatz erreicht und sich anschickte weiter über die noch gut belebte Kavalierstraße zurück in den Innenstadtbereich zog, ergriff ein Kader unserer Bewegung „Der III. Weg“ auf Höhe der Wohnung einer stadtbekannten Linksextremen das Wort. Laut und deutlich klang die Stimme aus dem elektrischen Gerät über die Straße und führte dazu, dass so mancher Bundesbürger sein Abendessen unterbrach und seinen Kopf verwundert aus dem Fenster steckte.

Der Nationalrevolutionär machte klar, dass wir in einem kranken System leben, das unser Volk immer mehr in existenzielle Nöte bringt. Steuerbelastung, Inflation, Bürokratie, Mietwahnsinn und stetige Überfremdung, gepaart mit immer weiteren Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte, zeichnen dieses System im negativen Sinne aus und bereiten dem Volkstot täglich den Weg.

Ohne Zwischenfälle endete der Protestmarsch wieder auf dem Marktplatz.

Wir werden wieder kommen, bis unser Ziel erreicht ist, es geht um unser geliebtes Volk und unsere Heimat, wir haben nur die eine.

Folgt dem Strukturaufbau der nationalrevolutionären Bewegung im Anhaltiner Land!

