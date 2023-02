Am Donnerstag, dem 9. Februar verteilten württembergische Aktivisten erneut hunderte Flugblätter zur aktuellen Kampagne "Die wahre Krise ist das System!" in Geislingen an der Steige, um weiterhin unsere Landsleute im oberen Filstal über die Ziele unserer nationalrevolutionären Bewegung zu informieren. Unser wirtschaftliches Sofortprogramm isteinzusehen.

Deutscher Sozialismus jetzt!