Kritik an geplanter Stundenerhöhung für Lehrer

In Sachsen-Anhalt wurde Kritik durch den Philologenverband an der angekündigten Erhöhung der Anzahl der Unterrichtsstunden für Pädagogen laut. Es wird befürchtet, dass wegen der Mehrbelastung Lehrerinnen und Lehrer mit einer Flucht aus dem Arbeitsleben reagieren.

Rainer Haseloff (CDU) wollte durch die bildungspolitische Maßnahme etwa die Hälfte von rund 1.000 fehlenden Kräften an den Schulen in Sachsen-Anhalt kompensieren.

Unsere Partei „Der III. Weg“ sieht die Ursache für diese aktuellen Probleme in einer absolut desaströsen Bildungspolitik. Ein grundlegendes Umdenken ist dringend nötig und eine qualitativ hochwertige Ausbildung bzw. langfristige Bindung von Lehrkräften und Pädagogen ist als Investition in unser aller Zukunft zwingend notwendig.

Folgt uns bei Telegram und erhaltet täglich neue Informationen aus Sachsen-Anhalt!

https://t.me/unsachsenanhalt