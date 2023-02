Nase gepudert? Hausdurchsuchung beim Präsidenten von Eintracht Frankfurt Peter Fischer

Benzoylecgoninmethylester. Unter Kokain ist wohl den meisten von uns dieser Zungenbrecher bekannt. Es wird aus den Blättern des Coca-Strauchs hergestellt, dessen Blätter etwa 1% Kokain enthalten. Durch ein chemisches Verfahren wird daraus Kokainhydrochlorid gewonnen, welches als weißes, kristallines Pulver bekannt ist. Die Auswirkungen dieser mit Recht verbotenen Droge sind verheerend. Schädigungen des Nervensystems bzw. des Gehirns und körperlicher Verfall, um nur einige zu nennen.

In Großstädten kann man oftmals den sogenannten Abschaum unserer Gesellschaft mit eigenen Augen sehen. Wie auch bei anderen Drogen, wie zum Beispiel starkem Alkoholkonsum, können Menschen eines jeden Standes Opfer dieser Drogen werden. Vom einfachen Tankstellenwart, über den Manager, Sportler bis zu Musikstars scheint Drogenkonsum in der heutigen Zeit zum guten Ton zu gehören. Besonders perfide wird es, wenn Kinder damit in Berührung kommen, da zum Beispiel deren Eltern diese Drogen konsumieren. Wobei wir beim Thema wären.

Wohl kaum jemandem dürften die Schlagzeilen dieser Tage entgangen sein, in denen von der Hausdurchsuchung bei Eintrachts Präsident Peter Fischer, wegen des Verdachts auf Drogenbesitzes, die Rede war. Auslöser war die Anzeige der Mutter des Freundes seines 13jährigen Sohnes, die den Stein ins Rollen brachte. Fischers jüngster Sohn soll mit dessen Freund in der Schule gekokst haben, daraufhin ist das Haus der Fischers durchsucht wurden, wo dann laut hessenschau.de auch prompt ein Drogensuchhund anschlug. Es sollen Kokainspuren auf einem Nachttisch vorgefunden worden sein. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Peter Fischer, seine Frau und gegen seinen 23jährigen Sohn. Fischer Anwälte widersprechen all den Vorwürfen und sehen hinter dem Ganzen eine „initiierte Rufmordkampagne„.

Selbst wenn im ersten Moment die Unschuldsvermutung gilt, wiegen die Anschuldigungen schwer. Zumal Herr Fischer keine Gelegenheit in der Vergangenheit ausließ, den Gutmenschen und Moralapostel raushängen zu lassen. Mal hetzte er gegen die AfD und deren Wähler, mal rief er regelrecht zu Gewalt gegen Andersdenkende auf. „Das braune Pack sollte jede anstän­dige Kurve selbst­ständig aus dem Block prü­geln. Das haben wir früher so gemacht, das wird in Frank­furt heute noch so gemacht. Und da bin ich stolz drauf. Des­wegen haben wir eine so große und bunte Szene, wo wirk­lich jeder will­kommen ist, dessen Herz für die Ein­tracht schlägt.“ (Quelle: 11freunde.de)

Doch sein derzeitiges Problem ist wohl eher weiß statt braun, denn sollten sich die Vorwürfe bestätigen, dürfte nach 23 Jahren mit der Präsidentschaft Schluß sein und Fischers großes Maul endlich medial verstummen. Der 13jährige Bengel – übrigens ein Kind mit Migrationshintergrund – mußte jedenfalls eine Haarprobe abgeben. Das Ergebnis steht noch aus. Der Rest der Familie könnte zur Aufklärung und Entkräftung der Vorwürfe beitragen und das selbe tun. Zum jetzigen Zeitpunkt (08.02.2023) ist diesbezüglich noch nichts geschehen.

Wir von der Partei Der III. Weg lehnen selbstverständlich den Mißbrauch oder übermäßigen Gebrauch von legalen Drogen sowie konsequent den von illegalen Drogen ab.

Keine Macht den Drogen!

Nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist!

Unsere Arbeitsgemeinschaft Körper & Geist bietet daher für jeden Interessierten zahlreiche sportliche und geistige Angebote, in denen er sich verwirklichen kann. In einer Gemeinschaft Gleichgesinnter kann jeder eigene Stärken einbringen und an eigenen Schwächen arbeiten, um das Bestmögliche aus sich zu machen.