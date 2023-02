Im Bundesland Sachsen-Anhalt fehlen Kommunen, Geld und Personal für die Umsetzung ihres propagierten Klimaschutzes. In vielen Verwaltungen fehlen Experten. Der Landesgeschäftsführer der Städte und Gemeindebundes äußerte sich in einem Interview, dass vor allem finanzschwächere Städte und Kommunen finanzielle und fachliche Unterstützung benötigen. Am Ende zeigt sich, dass Klimaschutz in Wirklichkeit nur ein Narrativ und eine Lüge ist.

Unsere Partei „Der III. Weg“ setzt sich bundesweit für den Tier- und Umweltschutz ein. Auch vertreten wir den Standpunkt, dass Deutschen nach einer energetischen Unabhängigkeit streben und in erneuerbare Energien und Technologien investieren muss.

