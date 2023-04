Aggressive Homopropaganda vor Grundschule in Dessau

Der Sommer kommt und auch die Homolobby wird zunehmend aktiv. Auch in Sachsen-Anhalt sind in mehreren Städten Veranstaltungen zur öffentlichen Raumnahme durch Regenbogenfetischisten geplant. Das System unterstützt dieses Treiben natürlich tatkräftig. Gelder, die in diese Propaganda fließen, fehlen dann an anderen Stellen wie z. B. bei der Kinder- und Jugendhilfe. Aber deutsche Kinder sind in diesem System nun wirklich nicht die Bevölkerungsgruppe, die gefördert wird.

Nicht weniger verwerflich ist es dennoch, dass vor Grundschulen in Dessau Werbung für eine Homoparade gehängt werden durfte. Die Neutralität der Schule und der Lehrauftrag werden damit ab absurdum geführt. Die Frage, warum Kinder in diesem jungen Alter bereits mit solchen komplexen Themen offensiv konfrontiert werden, kann nur dem Umstand geschuldet sein, dass die Urheber so einer Art von Propaganda unsere Kinder bereits vor der Pubertät mit ihrer Ideologie indoktrinieren bzw. beeinflussen wollen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für die Förderung von Kindern und Jugendlichen und den Schutz der traditionellen Familie. Sie besteht traditionell aus Mutter, Vater und Kindern. Denn die Natur lässt sich nun einmal nicht verändern!

