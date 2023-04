Aktionstag in Baden-Württemberg: Die wahre Krise ist das System!

Seit August vergangenen Jahres sind Aktivisten unserer Bewegung auf den Straßen Baden-Württembergs aktiv und werben für unsere Ziele zur laufenden bundesweiten Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“. Zehntausende Flugblätter fanden seither den Weg in die Briefkästen in unserer Heimat und an mehreren Informationsständen standen unsere Aktivisten den Fragen der Landsleute Rede und Antwort. So auch am vergangenen Sonnabend. Mit gleich drei Versammlungen waren Nationalrevolutionäre im Dienst für unser Volk im Einsatz.



Aktiv im Filstal

Im Filstal hielten die Heimattreuen gleich zwei Infostände ab. Monatelanger Vorarbeit in Form von etlichen Flugblattverteilungen folgte nun die Präsenz auf der Straße. In Göppingen und in Geislingen an der Steige standen die Nationalrevolutionäre je anderthalb Stunden für Gespräche bereit. Viele Gespräche entwickelten sich. Egal ob zum Themenfeld Inflation, Energiekrise oder Überfremdung, erfolgreich konnte unsere volksbejahende Weltanschauung beworben werden.

Voran am Bodensee!

Auch am Bodensee waren unsere Aktivisten mit einem Infostand in Singen präsent. Zwei Stunden lang war man in der Innenstadt verfügbar. Auch hier entwickelten sich zahlreiche Gespräche mit Interessenten. Auch am Bodensee sollen einige neue Asylkaschemmen entstehen. Nicht zuletzt hierzu bezogen die Betreuer des Standes im Gespräch klar Stellung und vermittelten unsere Sicht der Dinge in diesem Themenkomplex.

Bereit!

Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden unsere Aktivisten vermehrt für unsere Ziele in Baden und in Württemberg werben. Neben begonnenen Flugblattoffensiven im Raum Reutlingen und auf der schwäbischen Alb, wird auch zeitnah eine Offensive in der Bodensee-Region gestartet. Unermüdlich rütteln die volkstreuen Streiter an allen Türen und bekennen die Parole:



Baden-Württemberg erwache!