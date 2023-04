Aktionstag in BaWü: Infostand in Singen

Anlässlich des heutigen Aktionstages zu unserer Kampagne „Die wahre Krise ist das System“ waren Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung am Samstag mit einem Infostand in der Singener Innenstadt präsent. Zahlreiche Infomaterialien und Flugblätter wurden an Passanten verteilt. Etliche Singener nutzen die Gelegenheit, um an unserem Infostand mit unseren Aktivisten ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen der Gespräche wurde deutlich, wie gross die Sorgen und Nöte unserer Landsleute sind. Während für Asylforderer aus allen Weltgegenden offenbar Gelder in unbegrenzter Höhe vorhanden sind, wird bei staatlichen Leistungen für das deutsche Volk der Rotstift angesetzt. Finanzielle Mittel fliessen üppig, wenn es um die Massenzuwanderung kulturfremder und integrationsunfähiger Migranten geht. Das deutsche Volk dagegen muss den Gürtel immer enger schnallen. Interessierten Bürgern aus Singen wurden die von unserer Bewegung entwickelten Alternativen erläutert. Denn die wahre Krise ist das System! Deutscher Sozialismus jetzt!