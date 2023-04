„Asoziale Zeitarbeit stoppen!“ – Aktionstag in Dessau

Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ suchten im Zentrum und im Norden der Stadt Dessau den Bürgerdialog und verteilten dabei an interessierte Bürger Flugblätter zum Thema „Asoziale Zeitarbeit stoppen!“.

Zeit- und Leiharbeit bedeutet eine Zwei-Klassen-Gesellschaft innerhalb eines Betriebes, häufige Verstöße gegen Tarif-, Urlaubs- und Lohnfortzahlungsbestimmungen und im Durchschnitt 30% weniger Einkommen für die gleichen Tätigkeiten. Hinzu kommt eine Art dauerhafte „Arbeit auf Probe“, da gerade Zeitarbeiter jederzeit wieder entlassen werden können.

Unsere Partei „Der III. Weg“ sagt „Nein!“ zu dieser Ausbeutung durch Kapitalisten und „Ja!“ zur Arbeit, von der man leben kann, für alle Deutschen!

Im Anschluss nahmen die Nationalrevolutionären noch an der Montagsdemo teil. Auch dort wurden Flugblätter verteilt und ein Aktivist fand durch einen Redebeitrag klare Worte darüber, was das System ist: Ein großer Fehler und die wahre Krise!

In einer Wutrede rechnete der Kader mit den asozialen Zuständen in unserem Land ab. Jugendarbeitslosigkeit, Altersarmut; Menschen, die trotz drei Minijobs kaum leben können; kleine und mittelständische Unternehmen, welche in Folge der Energiekrise pleite gehen oder die große Wohnungsnot sind nur einige der Probleme, die uns der liberale Kapitalismus gebracht hat.

Unser Kampf für einen Deutschen Sozialismus, gegen System, Kapitalismus, Krieg und Kommunismus findet an 365 Tagen im Jahr statt und nicht nur an einem Feiertag.

Folgt dem nationalrevolutionären Strukturaufbau im Anhaltiner Land!

