Deutsche Jugend voran! – Informationskampagne in Köthen fortgesetzt

Auch im Jahr 2023 schreitet der Aufbau unserer Jugendorganisation (NRJ) weiter voran. In Köthen gab es vergangene Woche nun erstmals eine Verteilaktion, in der direkt deutsche Jugendliche angesprochen und über die Nationalrevolutionäre Jugend informiert wurden. Unsere Aktivisten trafen auf so manche interessierten Jugendlichen.

Unsere Jugendarbeit wird nun weiter in der Region fortgesetzt.

Die Jugend ist unsere Zukunft!

Jugend voran!

Folgt dem nationalrevolutionären Strukturaufbau im Anhaltiner Land!

t.me/derdritteweganhalt

t.me/drittewegburgenlandkreis