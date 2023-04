Düsseldorf: Kriminelle Ausländer raus!

Die Zahl der ausländischen Straftäter in Deutschland ist in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen, dabei werden immer öfter auch Waffen eingesetzt. Die immer zahlreicher gewordenen Übergriffe von kriminellen Ausländern auf Deutsche, auch in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, sind mittlerweile unerträglich und Folgen der grenzenlosen Zuwanderung und des absoluten Politikversagens.

Rund um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Düsseldorf wurden die Bürger über die ausufernde Kriminalität aufgeklärt. Während der Verteilungen entwickelten sich immer wieder Gespräche mit den Bürgern, welche sich abends nicht mehr alleine auf die Straße trauen. Die Aktivisten vom „III. Weg“ Stützpunkt Rheinland werden auch weiterhin an den Brennpunkten Aufklärungsarbeit leisten.

Unsere Partei „Der III. WEG“ setzt sich für die sofortige und direkte Abschiebung krimineller Ausländer mit anschließendem Einreiseverbot ein. Die Grenzen müssen geschlossen werden, die Grenzkontrollen wiedereingeführt. Multikulti ist gescheitert!

GRENZEN DICHT! ASYLFLUT ENDLICH STOPPEN! KRIMINELLE AUSLÄNDER RAUS!