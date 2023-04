Erneut aktiv in Prenzlau

Auch am heutigen Sonnabend waren in der uckermärkischen Stadt Prenzlau wieder zahlreiche Mitglieder und Unterstützer unserer Partei „Der III. Weg“ aktiv, um ein klares Zeichen gegen die unsägliche Asylpolitik der etablierten Parteien zu setzen. Während Aktivisten im gesamten Innenstadtbereich und darüber hinaus tausende Infoschriften an die Haushalte verteilten, wurde in der Friedrichstraße direkt vor dem Union Filmtheater ein Infostand durchgeführt. Neben der Prenzlauer Anwohnerschaft konnten so auch hunderte Wanderer des gleichzeitig stattfindenden „UckerMarsch“ informiert werden. Der Kreistag hatte erst letzte Woche entschieden eine Erstaufnahmestelle für Ausländer mit 300 Plätzen zu errichten. Im gesamten Landkreis Uckermark sollen allein für das Jahr 2023 mindestens 1.756 Ausländer aufgenommen werden. Der Ausländeranteil in Prenzlau streift damit die 10% Marke und sorgt weiter für eine ungewollte Überfremdung unserer Heimat. Unsere nationalrevolutionäre Bewegung spricht sich ganz klar gegen die Einwanderungs- und Asylpolitik der derzeitigen Bundesregierung aus und wird auch in Zukunft alles unternehmen, sichtbaren Protest im gesamten Land zu organisieren.