Flugblatt-Verteilung in Wittenburg: Das System hat keine Fehler – Es ist der Fehler!

In Deutschland krankt es an allen Ecken und Enden. Die Ampel-Regierung führt unser Land immer weiter in den Abgrund. Die Wirtschaft geht den Bach runter, die Infrastruktur ist an vielen Orten marode und immer mehr Asylforderer werden gegen den Willen vieler einheimischer Bürger ins Land geholt. Deshalb haben sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der Dritte Weg“ auf den Weg nach Wittenburg gemacht, um auch dort die Bürger über das System aufzuklären.

Das System ist am Ende, wir sind die Wende!

Unzensierte Nachrichten aus Norddeutschland:

Folgt uns bei Telegram!

t.me/UNNordland