Gestern Abend setzten Mitglieder aus dem Stützpunkt Württemberg die begonnene Flugblattoffensive in Reutlingen fort. Auch diesmal deckten die Aktivisten hunderte Haushalte im Stadtteil Orschel-Hagen mit Infomaterial zu unserer aktuellen Kampagne "Die wahre Krise ist das System!" ein. Somit konnte auch am gestrigen Abend weiter für unsere Ziele geworben werden. In der Gartenstadt und in weiteren Stadtteilen werden noch weitere Aktionen folgen. Wir bleiben dran!