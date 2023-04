Jugend voran! – Verteilaktion in Weißand-Gölzau

Auch in der Region Südliches Anhalt schreitet die Aufbauarbeit unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ weiter voran. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf unserer deutschen Jugend. Aktivisten verteilten deswegen nun hunderte Flugschriften an die Haushalte der Stadt Weißand-Gölzau und konnten einige Gespräche mit Heranwachsenden führen, welchen in den frühen Abendstunden noch auf der Straße unterwegs waren.

Die Jugend ist unsere Zukunft. Die BRD hat sie aufgegeben. Wir bieten eine Perspektive und die Chance, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Folgt dem nationalrevolutionären Strukturaufbau im Anhaltiner Land!

