Kriminelle Ausländer raus! – Flugblattverteilung in Pforzheim

Viele Städte unserer Heimat verkommen zu Ghettos - auch Pforzheim gehört dazu. Neben einer Verwahrlosung des Straßenbildes und steigenden Zahlen zum Themenkomplex Drogenkonsum ist auch die Ausländerkriminalität ein großes Problem in deutschen Großstädten. Um dieser Entwicklung eine natürliche Alternative entgegenzusetzen, verteilten junge Aktivisten unserer Bewegung in dieser Woche hunderte Flugblätter in Pforzheim. Unter der Parole "Kriminelle Ausländer raus!" fordern wir die Rückführung straffällig gewordener Ausländer. Es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine.