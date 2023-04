Mobilisierungsstart zum 1. Mai in Schweinfurt

Am Wochenende begannen Mitglieder unserer Bewegung mit der Mobilisierung zum 1. Mai in Schweinfurt. Nun weißen überall in der Kugellagerstadt Plakate auf die nationalrevolutionäre Veranstaltung hin. Zudem konnten die Bürger Schweinfurts auf einem Flugblatt in ihrem Briefkasten die Details nochmal nachlesen.

1. Mai : Tag der offenen Tür am Parteibüro in Schweinfurt

Interessierte Deutsche können unser Bürger- und Parteibüro in Schweinfurt, Hauptstr. 16 im Rahmen des Tages der offenen Tür besichtigen und mit unseren Aktivisten ins Gespräch treten. Dadurch besteht die Möglichkeit sich ein eigenes Bild von unserer Bewegung zu machen welches nicht durch das Zerrbild der feindseligen medialen Tendenzberichterstattung getrübt wird.

Weiterhin wird mit einer kostenlosen Essens- und Getränkeausgabe für das leibliche Wohl gesorgt.

Zudem gibt es die Möglichkeit unsere „Hilfe für Deutsche“ in Form der Kleiderkammer sowie der Tiertafel in Anspruch zu nehmen. Hierzu stehen zahlreiche hochwertige Spenden von Bürgern aus der Region Schweinfurt zur Verfügung.

An diesem Tag wird vor dem Parteibüro in der Hauptstraße 16 ein Bürgerfest mit Redebeiträgen stattfinden. Wir werden hierbei zahlreiche Missstände in unserer Heimat anprangern und unsere Lösungsansätze vorstellen. Es genügt nicht an einzelnen Symptomen herumzudoktern, denn die wahre Krise ist das System!

Für einen Deutschen Sozialismus

Unsere Partei DER III. WEG setzt sich für die Schaffung eines deutschen Sozialismus abseits von ausbeuterischem Kapitalismus und einem gleichmacherischen Kommunismus ein.

Hierzu sind Änderungen auf allen geistigen und gesellschaftlichen Ebenen erforderlich.

Unsere Losung lautet „vom Ich zum WIR“. Wir stehen für ein Deutschland in dem soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen verwirklicht wird. Bereits im Kleinen verwirklichen wir dieses Gesellschaftsbild und leben es in der Realität vor.

Lasst uns den Tag der Arbeit in der Gemeinschaft verbringen und ein Zeichen gegen das deutschfeindliche System setzen. Darum: Am 1. Mai heraus zum nationalrevolutionären Bürgerfest!