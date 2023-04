Oberfranken: Flugblattverteilung in Breitengüßbach

Seit einigen Tagen nun ist das am Industriering in Breitengüßbach (Oberfranken) gelegene, umstrittene Asyl-Containerdorf mit Insassen aus allen Herrenländern belegt. Ein guter Grund für unsere Aktivisten erneut nach Breitengüßbach aufzubrechen und sich persönlich ein Bild der Lage zu verschaffen.

Hunderte Flugblätter mit den Aufschriften „Asylflut stoppen!“ sowie „Kriminelle Ausländer raus!“ wurden an die umliegenden Haushalte verteilt, um die Bürger über Folgen und Gegenmaßnahmen der noch immer andauernden Asylflut zu informieren. Weil von unserer Partei „Der III. Weg“ in der letzten Zeit hier bereits öfters Protestaktionen durchgeführt wurden, ließen sich einige persönliche Kontakte knüpfen die fortwährend regelmäßig über die aktuelle Lage sowie das allgemeine Bürgerbefinden informieren. Aus den Gesprächen geht hervor, dass ein überwiegender Teil der Breitengüßbacher Bürgerschaft nach wie vor keineswegs mit der Entscheidung, die vermeintlichen Asylanten in ihrem Heimatort einzuquartieren, einverstanden ist. Mag es Angst vor Diffamierung, Abgrenzung, falscher Scham vor den Parteikollegen oder auch Kalkül sein, weshalb hiesige Kommunalpolitiker das Vorhaben der Staatsregierung arglos durchwinken und größten Teils auch befürworten. Wir jedenfalls stehen klar gegen die Überfremdung unserer Heimat und werden auch weiterhin bei diesem Treiben nicht untätig zusehen.