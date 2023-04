Rein und raus und drüber und drunter

Was war die Aufregung nicht wieder mal groß in den sozialen Medien und der Mainstreampresse: Springer-Chef Mathias Döpfner soll sich nach Recherche einer Zeitung in SMS und in E-Post-Nachrichten abfällig und überheblich über so ziemlich alle(s) geäußert haben – ganz wie sich das für einen milliardenschweren Zeitungsmagnaten gehört…

Nur all zu gern wird die Zeitung mit dem rot-weißen Namenszug und den Artikeltexten für Kurzsichtige auch in patriotischen Lagern gelesen, denn sie bietet immer wieder einen kleinen Aufreger, der einen neuen Wut-Tweet oder erbosten Kommentar unter irgendwas rechtfertigt. Gerade wir jedoch als nationalrevolutionäre Männer und Frauen sollten es besser wissen.

Besonders idiotisch erscheint hierbei die von ihm angeblich getätigte Aussage, dass Ostdeutsche („Ossis“) nie Demokaten würden – prompt schlägt er vor, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR „eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn (zu) machen“; na das klingt doch ganz nach unserem „Freund“ Donald Trump und seinem „Deal des Jahrhunderts“ (netterweise findet man heute bei der Suche zuerst Resultate zu einer US-amerikanischen Filmkomödie aus dem Jahr 1983)! Dieser wollte nach dem Plan in der Negev-Wüste ein „High-Tech-Industriegebiet“ und eine Zone für Wohnen und Landwirtschaft erschaffen – beide durch schmale Verbindungskorridore verbunden innerhalb feindlichen Gebiets. Passenderweise ist auch Döpfner Trump-Fan – wen wundert es…

Wir als Partei „Der III. Weg“ stellen uns gegen jegliche Spaltung unseres Landes – genauso wenig darf es eine „Barriere“ zwischen uns und den Deutschen im jetzigen Ausland geben. Schließlich sind es genauso Deutsche, wie wir es sind.

Amüsant ist auch, dass Herr Döpfner in einem millionenteuren Anwesen in Potsdam logiert – vielleicht sieht er sich ja als den feudalen Gutsherrn inmitten seines weiträumigen Gutsbezirkes, auf welchem dann überwiegend Getreide angebaut wird.

Zuguterletzt – wie sollte es auch anders sein – offenbart er sein wahres Glaubensbekenntnis: „Zionismus über alles. Israel my country.“ – na dann, lieber Herr Döpfner haben wir doch einen Vorschlag: Wandern Sie doch einfach dorthin aus! Sicherlich findet man auch für Sie eine ähnliche Bleibe wie in Potsdam, nachdem man es von den eigentlichen Eigentümern kurz mal geräumt hat.