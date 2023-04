Sachsen-Anhalt: Gemischte Fußballteams

Ab dem Juli 2023 dürfen in Sachsen-Anhalt Frauen und Männern in derselben Mannschaft an Fußball-Punktspielen teilnehmen. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat eine neue Spielordnung verabschiedet, in der unter anderem das „Gemischte Spielen“ für die nächsten zwei Jahre verankert ist. Durch diese Entscheidung werden geschlechtliche Unterschiede zwischen Mann und Frau negiert.

Unsere Partei „Der III. Weg“ bekennt sich hingegen zu den traditionellen Besonderheiten von Mann und Frau. Auch stehen wir für den Schutz der traditionellen Familie.

