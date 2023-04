Derzeit werden tausende Flugblätter in der Uckermark (Brandenburg) gegen die anhaltende Überfremdung unserer Heimat verteilt. In Prenzlau, Schwedt und Angermünde überall sollen neue Asylheime entstehen, der Landkreis soll allein dieses Jahr 1.756 Ausländer aufnehmen, in der Uckermark leben derzeit ca. 117.000 Menschen. Keine Heime in der Uckermark – Asylflut und Überfremdung stoppen! Ein ausführlicher Bericht folgt.