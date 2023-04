Verteilung in Mittenwalde – kriminelle Ausländer raus!

In Mittenwalde wird in einem ehemaligen Hostel die nächste Asylkaschemme eröffnet. Immer mehr Kulturfremde fluten unsere brandenburgische Heimat. Viele dieser Asylanten sind schon in ihren Heimatländern oftmals auf kriminellen Wegen unterwegs. Gerade im Umfeld von Asylheimen ist immer wieder ein Anstieg der Kriminalität zu beobachten. Aktivisten des Stützpunkt Potsdam-Mittelmark waren daher gestern in Mittenwalde unterwegs und verteilten Informationsschriften, und kamen mit vielen wütenden Bürgern ins Gespräch.

Wir stehen ein für einen Stopp der Asylflut und die sofortige und konsequente Rückführung aller kriminellen Ausländer aus Deutschland. Damit auch unsere Kinder eine Zukunft haben, in der sie keine Angst haben müssen!