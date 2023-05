100 Jahre Albert Leo Schlageter – Deutscher Märtyrer in Leipzig in Erinnerung gerufen (+Video)

Als im Januar 1923 französische Truppen ins Rheinland einmarschierten und die Kontrolle über den Kohleraub der westlichen Besatzer übernahmen, entschlossen sich wenige wagemutige Deutsche, eisernen Widerstand gegen die Anmaßung einer ausländischen Feindmacht zu leisten. Einer von ihnen war Albert Leo Schlageter, geboren aus einer deutschen Bauernfamilie und Kriegsfreiwilliger des 1. Weltkriegs, sowie Freikorps-Kämpfer in Oberschlesien und im Ruhrgebiet. Mit Sabotageaktionen gegen Eisenbahnbrücken und Bahnhöfen, über die der Kohletransport nach Frankreich abgewickelt wurde, wollte Schlageter verhindern, dass weitere notleidende deutsche Familien mangels Kohle im kommenden Winter erfrieren müssen oder Elektrizitätswerke und Hochöfen ihren Betrieb einstellen mussten. Von einem Verräter den französischen Besatzern ans Messer geliefert und im April verhaftet, wurde Albert Leo Schlageter schließlich am 26.05. vor genau 100 Jahren nach einem Schauprozess vor einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt.

Auch heute finden sich nur wenige wagemutige Deutsche, die sich allen persönlichen Konsequenzen und Repressionen zum Trotz in der nationalrevolutionären Bewegung organisieren und sich gegen die Fremdherrschaft, in Gestalt des BRD-Regimes, gegen die Unterdrücker und Ausbeuter unseres Volkes und ihrer Gehilfen in Politik und Zivilgesellschaft auflehnen. Waren es damals „nur“ materielle Verluste, die während der französischen Besatzung im Ruhrgebiet heldische Männer wie Schlageter in den aktiven Widerstand brachten, so wird heute von den Herrschenden ein mehr oder weniger offener Ethnozid an den Deutschen geplant und durchgeführt, um das deutsche Volk und seine Identität durch Umerziehung, Überfremdung und Geburtenschwund unwiderruflich auszulöschen. Für uns Nationalrevolutionäre wird diese Kriegserklärung der BRD an das eigene Volk nicht unbeantwortet gelassen und ist Grund genug, um alles dafür zu tun, dem Regime und seiner verbrecherischen Agenda Steine in den Weg zu legen und für einen neuen deutschen Morgen nach einer tiefen Nacht der BRD-Herrschaft zu streiten!

Darum lebt Albert Leo Schlageter und sein Vermächtnis auch 100 Jahre später flammend in unseren Herzen fort! Im Rahmen der Albert-Leo-Schlageter-Aktionswoche haben sich Aktivisten des Stützpunktes Mittelland zusammen gefunden, um die Erinnerung an Schlageter mit einer symbolischen Aktion im Raum Leipzig wachzurufen. Der Kampf für die gerechte Sache unseres Volkes wird weitergehen!