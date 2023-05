Anhalt: Ehre unseren deutschen Frauen

Der III. Weg ehrt als nationalrevolutionäre und fortschrittliche, sozialistische Bewegung die deutschen Frauen nicht nur an einem durch Konsum geprägten Tag.

Tut doch die Frau gleich dem Mann nach bestem Wissen, Wollen und Können ihren Dienst am Volke. Sei es als Trümmerfrau, als liebevolle Mutter, als herzensgute Partnerin oder als glühende Aktivistin.

Bereits am Ende des zweiten großen Völkerringen taten sich unsere deutschen Frauen durch besondere Taten hervor. Hand in Hand in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit, ohne großes Werkzeug und mit bloßen Händen, beseitigten die übrig gebliebenen Frauen den Schutt und die Trümmer des Krieges.

Und auch heute stehen unsere Frauen an so vielen Fronten des täglichen Seins und meistern so oft fast unlösbare Aufgaben. Ihre Leistungen und Opfer sind nicht vergessen, sondern Ansporn für neue Taten!

Ehre unsere deutschen Frauen!

Schützt die traditionelle Familie!

