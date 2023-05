Berlin: Ukrainer am sowjetischen Ehrenmal beleidigt und angegriffen

Am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten ist ein 45 alter Mann von einem 47-jährigen Libanesen angegriffen und beleidigt worden. Der Angegriffene war am Sonntagnachmittag in Begleitung einer 36-jährigen Frau, die sichtbar eine Flagge der Ukraine auf dem Rücken trug. In einem Wortgefecht hatten sich die Täter zuvor positiv über Wladimir Putin geäußert.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht solidarisch zu den nationalrevolutionären Kräften und für die sofortige Abschiebung krimineller Ausländer.