Bodensee: Monatsveranstaltung mit Schulung zu richtigem Verhalten an Infoständen durchgeführt

Am Samstag, 20. Mai trafen sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung zur Monatsveranstaltung im Raum Konstanz. Bei gemütlichem Zusammensein am Lagerfeuer wurden Aktionen geplant, die in den nächsten Wochen in der Bodenseeregion stattfinden werden. Kürzlich durchgeführte Aktionen wurden resümiert und Verbesserungsmöglichkeiten für ähnliche Aktionen in der Zukunft besprochen. Einen weiteren Programmpunkt bildete ein spielerisches Training zum richtigen Verhalten bei Infoständen sowie in deren Rahmen auftretenden Fragen von an unserer Partei interessierten Bürgern.

In der Vergangenheit zeigte sich, dass insbesondere jüngere Aktivisten bei der Durchführung von Infoständen oftmals Schwierigkeiten haben, beispielsweise auf Fragen von interessierten Bürgern eine adäquate Antwort zu geben, die im Sinne unserer Partei ist. Neben schwierigen Fragen sind es oft auch bewusst provokativ gestellte Fragen, mit denen ein bestimmter Personenkreis an uns herantritt. Hier gilt es, sich nicht auf Provokationen einzulassen, sondern eine passende und sachliche Antwort auf gestellte Fragen zu geben.

Die Monatsveranstaltung wurde genutzt, um derartige Situationen zu trainieren und darüber zu diskutieren, welche Antworten auf bestimmte Fragen gegeben werden sollten. Als Basis für mögliche Antworten wurde naturgemäß das Parteiprogramm genutzt, darüber hinaus wurden auch das Handbuch für Aktivisten sowie verschiedene programmatische Schriften herangezogen. Als besonders wertvoll erwiesen sich daneben Hinweise erfahrener Aktivisten, die in der Vergangenheit bereits häufig mit Situationen konfrontiert wurden, in denen nach detaillierten Informationen über die Ziele und Programmatik unserer Partei gefragt wurde.

Möchtest auch Du Teil unserer Gemeinschaft werden und Dich für Deine Heimat einsetzen? Dann werde aktiv und melde Dich bei uns! (>Kontakt<)