Bremen: Mohammed meist vergebener Vorname in 2022

Die Familienfeindliche Politik der BRD und der unbegrenzte Zustrom an Ausländern mit hoher Fertilitätsrate tragen dazu bei, dass der am häufigsten vergebene Vorname für Jungen im Jahr 2022 in Bremen ein muslimischer ist. Im Bundesland mit dem höchsten Migrantenanteil wurde der Name Mohammed 63 Mal vergeben. Im Jahr 2019 belegte der Namen schon einmal Platz 1 in der Statistik.

Unsere Partei DER III. WEG will ein angenehmes Klima für kinderreiche deutsche Familien schaffen u. a. durch Anerkennung und eine hohe Wertstellung in einer völkischen Gemeinschaft.

Zum kompletten Programmpunkt gehts hier:

Unzensierte Nachrichten aus Norddeutschland:

Folgt uns bei Telegram!

t.me/UNNordland