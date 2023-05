Ehre der Deutschen Mutter – Infostände im Stützpunkt Württemberg

Die Familie ist die kleinste Keimzelle eines jeden Volkes, welche in der sogenannten „westlichen Welt“ stärker bedroht ist, als je zuvor. In einem lebensbejahenden Familienbild ist die Mutter der Dreh- und Angelpunkt des Familienlebens. Um die Mütter zu ehren und gleichzeitig auf unser natürliches Bild der Familien aufmerksam zu machen, hielten Aktivisten aus dem Stützpunkt Württemberg am Sonnabend vor dem Muttertag Infostände in Metzingen (Kreis Reutlingen) und Friedrichshafen ab.

Schützt unsere Familien – Ehre der Deutschen Mutter

Unter dem oben genannten Motto begingen die Württemberger die parallel stattfindenden Informationsstände. An beiden Standorten war man ab 10 Uhr auf der Straße und Blumen mit themenbezogenen Gruß-Bildern wurden an vorbeikommende Mütter verteilt. So entstand so manches fruchtbare Gespräch und vielen Damen wurde ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. In einer kranken Zeit schien es für manche schier unglaublich, dass es noch Männer und Frauen mit Anstand in der politischen Landschaft gibt. An den Infotischen entwickelten sich auch etliche tiefergehende Gespräche, bei denen unsere Ziele entsprechend beworben werden konnten.

Punkt 3: „Deutsche Kinder braucht das Land“

Kinder schaffen Zukunft, und nur gesunde Familien können auch eine gesunde Zukunft hervorbringen. Mit anderen Worten: Die Familie – bestehend aus Mann, Frau und Kindern – ist die Keimzelle des Volkes. Sie bedarf jedes Schutzes und einer größtmöglichen Förderung durch den Staat. Heimatverbundene Politik ist deshalb immer auch Familienpolitik, und so fördert die Partei „DER III. WEG“ kinderreiche Familien zur Abwendung des drohenden Volkstodes. Der Schutz von Familien und Kindern ist zudem eine Ehrensache für eine volksbewusste und zukunftsweisende Politik.



Goethes Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens lautete ganz einfach: „Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst.“ Nur mit dieser Grundeinstellung können junge Menschen das richtige Verhältnis zu Ehe und Familiengründung erreichen. Die Gründung einer Familie ist die höchste menschliche Aufgabe. Nur die Familie bietet ausreichend Schutz, Geborgenheit und Fürsorge für Kinder und vermittelt diesen durch die Erziehung ein Werteverständnis. Dieses positive Lebensziel muss unserem Volk wieder nähergebracht werden. Für kinderreiche deutsche Familien!

Unter Punkt 3 in unserem 10-Punkte-Parteiprogramm lassen sich unsere Ziele im Hinblick auf die Gesundung unserer Familien nachlesen.