Auch in Deutsch-Österreich gibt es am 8. Mai nichts zu feiern. Am Soldatenfriedhof in Götzendorf an der Leitha wurde der Gefallenen gedacht, die ihr Leben dafür gaben, daß wir heute leben können. Es wurden Kerzen entzündet und der Ahnen gedacht, wobei die Inschrift eines Grabsteins besonders berührend war: