Feiertag der Besatzer – Lettland feiert den 9. Mai nicht mehr

In Lettland wird seit geraumer Zeit in Politik und Gesellschaft über den Umgang mit dem sogenannten „Tag des Sieges“ oder auch „Tag der Befreiung“ der Sowjetunion gegen Deutschland am 9. Mai – hier bei uns in Deutschland zeitlich bedingt am 8. Mai – debattiert; die Geschichte vom vermeintlichen Sieg „Gut gegen Böse“, die seit jeher in ganz Europa erzählt und meist mit Widerwillen der Bevölkerung zelebriert wurde, fängt seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu bröckeln an. Auch hier argumentieren die Besatzer mit dem „Kampf gegen Faschismus“ oder einer „Entnazifizierung“ der Ukraine und immer wieder werden Parallelen gezogen zum „Großen Vaterländischen Krieg“. Es ist gemeinhin auch kein Zufall oder Geheimnis, immer wieder rote Fahnen an den Panzern der Besatzer zu sehen, die auch hierzulande ein Symbol für den antifaschistischen Unrat darstellen.

Der lettische Präsident Egils Levits betrachtet das Sowjet-Denkmal in Riga als ein Denkmal für die sowjetische Besetzung Lettlands. „Die Feier des 9. Mai, die wir jedes Jahr in Riga sehen, ist in Wirklichkeit eine Feier der lettischen Besatzung. Es ist ein Feiertag der Besatzer!“, so Eglis.

Er ist kategorisch dagegen, solchen Denkmälern Platz in Lettland zu lassen. Im August des vergangenen Jahres wurde das Denkmal in Riga abgerissen; es sollen weitere 68 sowjetische Statuen und Denkmäler folgen, so legt es ein neues Gesetz fest. Die Links-Partei „Russische Union Lettlands“ widersetzt sich aktiv der Schließung des Denkmals und dem Verbot am 9. Mai.

Auch in Estland findet ein Umdenken im Umgang mit diesem Tag statt. Auch hier wurde jüngst ein sowjetisches Denkmal entfernt.

8. Mai – Kein Tag der Befreiung!

Wir begrüßen diese Entwicklung in den baltischen Staaten und wünschen uns das gleiche für unser Land. Auch hier in Deutschland wird der 8. Mai immer noch als „Tag der Befreiung“ von Antideutschen und Bücklingen jedweder Couleur gefeiert. Bei den Bildern, die uns aus der Ukraine erreichen, kann man erahnen, welches Leid auch unsere Bevölkerung unter der sogenannten „Befreiung“ der Bolschewisten zu erleiden hatte. Es wird Zeit, mit dieser kranken, vom Selbsthass geprägten Zeremonie zu brechen und, ähnlich wie in Lettland, endlich die wahren Verbrecher beim Namen zu nennen.