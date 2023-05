Flugblattverteilung zur Kampagne „Die wahre Krise ist das System“ in Bremen

Anfang Mai verteilten unsere Aktivisten hunderte Flugblätter unserer Kampagne „Die wahre Krise ist das System“ in der Bremer Vahr. Gerade anlässlich zur bevorstehenden Wahl der Bremer Bürgerschaft und dem Zumüllen der Briefkästen mit dreisten und leeren Wahlversprechen aller etablierten Parteien, jene, die die desaströsen Zustände auf nahezu jedem Sektor der Politik und Wirtschaft in unserer Hansestadt und der ganzen Bundesrepublik selbst über Jahrzehnte verschuldet haben, gilt es, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und dem Bürger eine tatsächliche Alternative, den deutschen Sozialismus, nahezubringen.

Werde auch du aktiv für deine Heimat und melde dich bei unserer nationalrevolutionären Bewegung!

