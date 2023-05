Gedenken zum 8. Mai im Burgenlandkreis

Der noch frische Abendwind rauscht durch die Bäume im Burgenlandkreis, als sich Mitglieder unserer nationalrevolutionären Bewegung versammeln, um an diesem Schicksalstag des deutschen Volkes ein Gedenken abzuhalten.

Während die politische Gesellschaft in der BRD immer wieder vom „Tag der Befreiung“ spricht und diesen regelrecht feiert, folgen unsere Aktivisten dem Befehl des Gewissens und erinnern an die Opfer der sogenannten Befreiung!

An einer ehemaligen Flakstellung im Burgenlandkreis wurde im Rahmen einer Kranzniederlegung an die dort im heldenhaften Abwehrkampf gefallenen Soldaten erinnert. Der jüngste war ein 16-jähriger Knabe der Hitlerjugend, der sich seinen überlegenen Feinden in den letzten Kriegstagen mutig in den Weg stellte, um Volk und Vaterland zu schützen.

Fürs Vaterland – Bereit!

Fürs Volk – Bereit

Für die Heimat – Bereit!

