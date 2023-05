Jugendarbeit statt Regenbogenfetischismus in Anhalt

Regenbogenpropaganda bleibt in der Region Anhalt nicht unbeantwortet. Bereits vor einiger Zeit kam es zu einem spontanen Protest durch Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ gegen eine sogenannte „Queere Lesung“ in Dessau.

Nun begleitete die Nationalrevolutionäre Jugend unserer Bewegung den Marsch der Homolobby kritisch und zeigte, dass es eine nationalrevolutionäre Alternative zum liberalen System gibt, welches ihre Zukunft zerstört. Ausserdem konnten an der Wegstrecke auch Schnipsel entdeckt werden, die die Aufschrift „Gesunde Familien sind die Zukunft“ trugen.

Wer noch jungen Alters ist und seine Zukunft ohne sinnlosen Konsum und Kommerz gestalten will, kommt zur National Revolutionären Jugend (NRJ) und schafft sich und seiner zukünftigen Familie ein besseres Morgen!

