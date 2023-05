Messerstecherei in Köthen

Am vergangenen Freitag griff in Köthen ein 22-Jähriger, eine sechs Jahre ältere Person im Bereich des Buttermarktes in Köthen mit einem messerähnlichen Gegenstand an. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Bürger der Stadt berichten in sozialen Medien davon, dass es in der Innenstadt in letzter Zeit einige dieser Gewalttaten gab.

Die liberale Politik der offenen Grenzen und der Perspektivlosigkeit der Moderne öffnet der Verrohung und dem Zerfall der Gesellschaft alle Tore.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für aktive Jugendarbeit und die konsequente Abschiebung von kriminellen und illegalen Ausländern. Die harte Bestrafung der Täter bei Kapitalverbrechen ist ebenfalls ein wesentlicher Punkt für die dauerhafte Veränderung in unserem Land.

