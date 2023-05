Schweinfurt: Nationalrevolutionäre Flugblattverteilung

Am Wochenende verteilten Aktivisten des Stützpunktes Mainfranken bei schönstem Wetter Flugblätter in der Kugellagerstadt Schweinfurt. Der Frühling ist die Zeit des Aufbruchs und so beflügelt er geradezu zum Aufbruch in eine neue Zukunft. Mit der Verteilaktion machten die Aktivisten auf die Angebote unseres Bürger- und Parteibüros in Schweinfurt, Hauptstr. 16 aufmerksam. Während unserer Öffnungszeiten jeden Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr kann unsere Kleiderausgabe und Tiertafel im Rahmen unserer Bürgersprechstunde genutzt werden.