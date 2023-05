USA: Patriot Front marschiert vorm Washington Monument auf

Aktivisten der Patriot Front (USA) veranstalteten am 13. Mai 2023 eine Demonstration in Washington DC, um öffentlich zu bekunden, dass das wahre amerikanische Volk sich von einer tyrannischen Regierung nicht zum Schweigen bringen lässt. Die Aktivisten marschierten von einer U-Bahn-Station zum Washington Monument. Sprechchöre erklangen und Flugblätter wurden an Passanten verteilt. Insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Veranstaltung und der Marsch diente als Maßstab für die amerikanische nationalistische Bewegung im ewigen Kampf für Freiheit und die Nation.

Anbei ein Video von linken Medien über den Aufmarsch: