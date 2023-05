Vorbild sein

Gerade der gestrige Herrentag zeigt, wie wichtig es ist, einen gesunden Lebensstil vorzuleben. Rettungswagen und Polizei sind wegen der negativen Folgen der Suchtmittel im Dauereinsatz. Soll diese Jugend unsere Zukunft sein?

Stillstand kennen unsere Aktivisten nicht, Ihr Ehrgeiz zur stetigen Selbstentwickelung und Verbesserung von Körper und Geist bringt ihr Blut in den Venen förmlich zum brodeln. Im gegenseitigen Schlagabtausch und beim Kräftemessen an der Eisenfront, traten am Herrentag unsere Aktivisten diszipliniert gegeneinander an und erschaffen Tag für Tag ein stärkeres Vorbild.

Du willst was in deinem Leben bewegen und dich weiterentwickeln? Dann brich aus dieser kranken Matrix der Degeneration aus und schließ dich unseren Aktivisten bei ihrer wöchentlichen Routine an! Wir bieten dir auch einen kostenlosen Selbstverteidigungskurs an!

Melde dich bei uns! Worauf wartest du?

