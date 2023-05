Auch im Monat Mai bleiben unsere württembergische Aktivisten in Reutlingen nicht untätig und so konnten am heutigen Vormittag erneut hunderte Infoschriften an die Einwohner der ehemaligen freien Reichsstadt verteilt werden. Im Bereich rund um das Carl-Diem-Stadion waren die Nationalrevolutionäre präsent. Auch so manches Gespräch mit interessierten Landsleuten konnte erfolgreich geführt werden.