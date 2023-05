Zwickau und Aue: wir gedenken, denn nur Volksverräter feiern!

Am heutigen 8. Mai, den die Volksverräter als „Tag der Befreiung“ feiern, erinnern wir uns an die ermordeten, gefolterten, vergewaltigten und vertriebenen Deutschen und ehren jene Soldaten, die bis zuletzt für unser Vaterland kämpften und auch in bitterster Stunde die Treue hielten.

Um ihrer würdig zu gedenken, wurden u.a. in Zwickau und Aue Kerzen entzündet und im Stillen der vielen Millionen unseres Volkes gedacht, die durch alliierte Barbarei zu Tode kamen, denn am 8. Mai feiern nur Volksverräter!

