Aktionstag zum 17. Juni 1953 in Berlin

Zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der ehemaligen DDR am 17. Juni 1953 organisierten unsere Berliner Nationalrevolutionäre einen Aktionstag in der Hauptstadt Berlin. Getreu dem Motto “ Wir trauern um keine Opfer, wir ehren deutschen Kampfgeist!“ wurden in einigen Bezirken insgesamt acht Infostände durchgeführt und zeitgleich tausende Flugblätter an Haushalte verteilt.

HIER! Erna Dorn und Alfred Diener – unvergessen ist euer Einsatz für ein freies Deutschland gegen Bolschewismus und Kommunismus.

Kampf der Rotfront – damals wie heute!