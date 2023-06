Berlin/Hellersdorf: schon wieder Vergewaltigung durch Ausländer

Im vergangenen Jahr 2022 gab es wiederholt eine Zunahme von Sexualdelikten in der Hauptstadt Berlin. Um 4 Prozent stieg die Verbrechensrate mit sexuellem Hintergrund auf nun 6.944 Delikte. Auch der Anteil ausländischer Straftaten steigt dabei kontinuierlich an und macht bereits in der Gesamtschau fast die Hälfte der ermittelten Straftäter aus und das bei einem Bevölkerungsanteil von rund 25%, offiziell. Die Hauptstadtpolizei ist im bundesweiten Ranking immer noch das Schlusslicht bei der Verbrechensbekämpfung und stellt somit einen weiteren negativen Rekord auf.

Vergewaltigung in Hellersdorf

Am Montagabend des 5. Juni 2023 wurde gegen 22.45 Uhr im Kurt-Julius-Goldstein Park in Hellersdorf wiederholt eine Frau Opfer einer bestialischen Vergewaltigung, begangen durch einen Ausländer. Nur durch laute Hilfeschreie konnte die Frau sich von dem 26-jährigen ausländischen Vergewaltiger befreien, der die Flucht antrat und kurz darauf verhaftet wurde. Unsere Nationalrevolutionäre Jugend aus Hellersdorf setzte am darauffolgenden Tag unmittelbar im Kiez ein klare Botschaft ab. Kriminelle Ausländer aburteilen und unverzüglich abschieben.

Nicht nur Berlin leidet immer mehr unter der völlig fehlgeleiteten Einwanderungspolitik der sogenannten demokratischen Parteien. Tausende werden so jedes Jahr Opfer einer volksfeindlichen Ideologie, die immer krostekere Ausmaße annimmt. Schützt eure Heimat, werdet aktiv in unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“.

Berlin braucht Dich!