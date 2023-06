Doppel-Flugblattverteilung in Esslingen und Altbach

Anlässe für uns Nationalrevolutionäre in Württemberg aktiv zu werden, gibt es genug. Doch im Kreis Esslingen überschlagen sich derzeit die Ereignisse. In Esslingen soll heute der sogenannte CSD abgehalten werden. In Altbach kam es kürzlich zu einem Sprengstoffanschlag, verübt durch einen Ausländer. In Bezugnahme auf diese beiden Resonanzen der BRD, wurden gestern Abend in den betroffenen Orten themenbezogene Flugblätter verteilt. Ausführliche Berichte zu beiden Aktionen werden folgen.