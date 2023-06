Endzeitpropaganda sorgt für steigende Abtreibungszahlen in Deutschland

Was hat die Abtreibungsquote bei schwangeren Frauen mit der Angstmache von Weltuntergangspropheten von Links und Rechts zu tun? Laut den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes lag die Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen im Jahr 2022 gut zehn Prozent höher als im Vorjahr und hat den höchsten Stand seit 10 Jahren erreicht. Der Verein „Pro Familia“, der als Familienberatungsstelle potentielle werdende Mütter über Tod oder Leben ihrer ungeborenen Kinder „beraten“ soll, führt in der Regel mit Frauen Gespräche, die den Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch hegen, bevor diese sich dem Eingriff unterziehen dürfen.

Dabei werden von den schwangeren Frauen auch die Gründe geäußert, die sie dazu veranlassen, ihre ungeborenen Kinder töten lassen zu wollen. Neben den üblichen Gründen der sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit, die in der BRD mit jedem weiteren Jahr der Existenz des Systems anwächst, werden seit jüngerer Zeit nach den Angaben von „Pro Familia“ auch der Klimawandel und der Ukraine-Krieg als Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch genannt. Die Propaganda linker Klimasektierer, die den Untergang der „Menschheit“ aufgrund des Nichteinhaltens irrsinniger „Klimaziele“ wähnen, hat durch die Verbreitung der Massenmedien bei einigen Klimagläubigen zu einer derart pessimistischen Grundstimmung geführt, dass diese nun glauben, dass es falsch wäre, Kinder in die heutige Welt hineinzugebären.

Auch die Weltkriegshysterie, die vor allem von russophilen Pseudofriedensaktivisten aus dem rechten Lager im Osten der BRD geschürt wird, welche in der Bewaffnung der Ukraine durch westliche Staaten den Startschuss zum „Dritten Weltkrieg“ sehen, trägt offensichtlich dazu bei, dass sich immer mehr schwangere Frauen gegen das Leben ihrer ungeborenen Kinder entscheiden. Ergo ist die Pessimismuspropaganda der Endzeitsektierer ein weiterer Katalysator für den deutschen Volkstod.

Als nationalrevolutionäre Bewegung jedoch sagen wir ausdrücklich „Ja!“ zum Leben und erteilen jeglicher Negativpropaganda, egal ob diese in Gestalt eines vermeintlichen Klimakollapses oder eines fiktiven Dritten Weltkriegs daherkommt, eine Absage! Selbst eine einschneidende Katastrophe in der Geschichte unseres Volkes, wie der 30-jährige Krieg, konnte nicht verhindern, dass selbst in dieser langen Krisenzeit Kinder geboren wurden und am Ende unser Volk sich relativ schnell wieder regenerieren und weiter wachsen konnte. Sowohl natürliche Klimaveränderungen als auch lange Kriege konnte unser Volk in seiner langen Geschichte immer ohne größere Substanzverluste verkraften. Nichts jedoch wiegt schlimmer, als den Faden unseres Blutes abreißen zu lassen oder unsere biologische Substanz in einem Schmelztiegel des Völkerchaos aufgehen zu lassen!

Nicht nur ein Abtreibungsverbot von gesunden Embryonen, sondern auch eine bestmögliche Betreuung werdender Mütter sowie die Heiligung der deutschen Mutterschaft sind die notwendigen Antworten auf die pessimistischen Pseudoprognosen lebensverneinender Untergangspropheten. Einer unserer zentralen Programmpunkte lautet: Deutsche Kinder braucht das Land!