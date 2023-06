Flugblattverteilung in Wünsdorf und Zossen-Waldstadt

Aufgrund steigender Asylzahlen und Kommunen, die nicht mehr wissen wohin mit all den Asylanten, waren Aktivisten unserer Nationalrevolutionären Partei in Wünsdorf und Waldstadt unterwegs. Hunderte Flugblätter fanden so ihren Weg in Briefkästen der Bürger. Einige Bürgergespräche zeigten auf, wie sehr sich das Leben dort verändert hat, seit es die grosse Asylkaschemme in Wünsdorf gibt. Für uns ist deshalb eines klar, wir wollen kein zweites 2015. Grenzen dicht machen und Masseneinwanderung stoppen, das ist ein Punkt wofür wir uns einsetzen.

Sei auch du dabei und setze dich ein für deine Heimat. Werde Teil von unserer nationalrevolutionären Bewegung!