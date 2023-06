Impressionen vom Sachsen-Anhalt Tag 2023

Am Wochenende organisierte unsere nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“ den Sachsen-Anhalt Tag 2023.

An diesem Tag konnten Mitglieder, Fördermitglieder und Interessenten den Dreiklang aus politischem Kampf, kulturellem Kampf und Kampf um die Gemeinschaft selbst erleben. Und so war von einer Gedenkansprache zu Ehren der Blutzeugen des 17. Juni 1953 über Sport bis hin zu selbstgemachten (veganen) Kuchen alles dabei, was das Herz begehrte.

Mit dieser kurzen Fotostrecke bei Flickr ermöglichen wir euch einen kleinen Einblick in den Sachsen-Anhalt Tag 2023

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/derdritteweganhalt