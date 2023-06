Interview mit Thomas Sewell vom European Australian Movement (EAM) deutsch/english (+Video)

Wir haben mit dem Anführer der nationalrevolutionären Widerstandsbewegung in Australien gesprochen, Thomas Sewell. Nicht nur in Europa, sondern auch auf der anderen Seiten der Erde befindet sich eine kleine Population europäischstämmiger und mit uns blutsverwandter Menschen mit dem Rücken zur Wand, im Abwehrkampf gegen den großen Austausch, der von den dort herrschenden Politikern ebenso gemacht wird, wie in Europa. Im Bewusstsein, dass europäischstämmige Menschen weltweit das gleiche Schicksal der Verdrängung durch Nichtweiße teilen und nur eine Hinwendung zu einer lebensgesetzlich richtigen Weltanschauung diesen Trend stoppen und umkehren kann, haben wir im Gespräch mit Thomas Sewell viele Parallelen zu unserem nationalrevolutionären Kampf in Europa entdecken können. An dieser Stelle solidarisieren wir uns auch mit dem Freiheitskampf der weißen und nationalrevolutionären Bewegung in Australien und Neuseeland!

1. Hallo Thomas! Sie werden von den Medien als Anführer der European Australian Movement und des National Socialist Network in Australien beschrieben und Sie sind wahrscheinlich eines der bekanntesten Gesichter des weißen Widerstands in Down Under. Können Sie uns etwas über Ihr persönliches Leben erzählen und wie Sie zum politischen Aktivismus im Sinne unserer Weltanschauung gekommen sind?

Nachdem ich viele Jahre lang miterlebt hatte, wie sich unser Volk verschlechterte, begann ich, unsere Weltanschauung zu erforschen und ließ mich von den großen Männern der Vergangenheit inspirieren, die unser Blut teilen und für eine bessere Welt kämpften. Als ich als junger Mann erkannte, was geschah, war ich schnell angewidert darüber, dass sich niemand unserem langsamen Volkstod widersetzte. Anstatt mich zu beschweren, beschloss ich, mich zu engagieren und zu sehen, was ich im wirklichen Leben tun kann, um weiße Männer zum Widerstand gegen das absolute Böse zu organisieren.

2. Viele Nationalisten in Deutschland haben vermutlich immer noch keine genauen Vorstellungen von der weißen Bewegung in Australien und Neuseeland, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Bitte erzählen Sie uns etwas über nationalistische Strukturen in Down Under, wie lange es sie schon gibt und welche Gruppen neben Ihren existieren.

Ich begann damit, an Straßenprotestbewegungen teilzunehmen, die von bürgerlichen Nationalisten organisiert wurden, die gegen den Islam waren. Ich habe mich auf sie eingelassen, weil es sonst nichts anderes gab, aber ich sah den Islam immer nur als Symptom eines größeren Problems. Die Kundgebungen förderten das Bewusstsein für die Islamisierung, schufen jedoch keine konkrete politische oder gemeinschaftliche Macht. Also löste ich mich von ihnen und gründete eine Graswurzelbewegung für weiße Männer namens „Lad’s Society“, um mich auf den „Aufbau“ weißer Macht zu konzentrieren, anstatt auf nicht-weiße Macht zu „reagieren“. Aus diesem Club konnten wir einen Kader politisch orientierter Menschen aufbauen, die bereit waren, in die Welt des Aktivismus und des körperlichen Trainings einzusteigen, anstatt sich nur zu vernetzen. So haben wir das „European Australian Movement“ gegründet, unsere aktive Vereins- und Gemeinschaftsbildungsorganisation und das „National Socialist Network“, unsere Aktivismus-Organisation.

3. Mit welchem ​​konkreten Ziel und mit welchem ​​Selbstverständnis haben Sie Ihre Bewegung gegründet? Was unterscheidet Sie von anderen rechten Parteien und Organisationen in Australien?

Es gibt keine rechten Parteien, die sich offen oder auch nur verdeckt für die weißen Australier einsetzen. Es gibt einige andere kleinere Organisationen, die ähnliche Prinzipien wie wir haben und ausdrücklich pro-weiß sind, aber sie stellen sich nicht öffentlich dem Aktivismus, rekrutieren nicht für ihn oder betreiben ihn nicht. In diesem Sinne sind wir einzigartig.

4. Der bekannte Fernsehmoderator Todd Sampson hat Sie kürzlich ausführlich in einem Interview befragt, dessen Ausstrahlung der australische Sender Channel 10 letztendlich ablehnte. Wie kam es dazu, dass ein erklärter multikultureller Propagandist wie Sampson Sie zu einem Interview einlud und mit welcher Begründung lehnte der Sender die Ausstrahlung des Interviews ab?

Sie kontaktierten mich per Telegramm und baten um ein Interview. Sie äußerten sich nicht dazu, warum sie die Sendung nicht ausgestrahlt haben.

5. Kürzlich wurden Sie von einem australischen Gericht zu 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt, was großes Interesse in den öffentlichen Medien hervorrief. Können Sie uns etwas über den Hintergrund des Vorfalls erzählen und wie Ihr Anwalt zu einem milderen Urteil als erwartet kommen konnte?

Ein Afrikaner hat meinen Freund angegriffen, also habe ich Gewalt angewendet, um meinen Freund zu verteidigen und den Angreifer außer Gefecht zu setzen. Wir haben aus Gründen der Selbstverteidigung versucht, vor Gericht dagegen vorzugehen, wir hatten eine überzeugende Argumentation und die Anwälte glauben, dass ich aufgrund meines guten Charakters eine milde Strafe erhalten habe, weil ich ein Ex-Soldat bin und dass das Gericht Angst davor hatte, dass die Entscheidung aufgehoben wird, wenn wir bei einem höheren Gericht Berufung einlegen.

6. Wie reagiert die Mainstream-Politik in Australien auf Ihre Bewegung? Erst in diesem Jahr wurde in Victoria ein Gesetz verabschiedet, das das Zeigen des Hakenkreuzes unter Strafe stellt. Gibt es noch mehr Repression, über die Ihre Bewegung zu klagen hat?

Die Mainstream-Politik wird von den Eigentümern kontrolliert, deren Namen wir alle kennen. Diese Leute wollen jede weiße politische Macht in jeder äußeren Gestalt und Form unterdrücken und zerstören. Sie versuchen uns zu verbieten und wir haben nur mäßige Unterstützung aus der breiten Öffentlichkeit.

7. In Australien herrschte während der vermeintlichen Covid-19-Pandemie eine besonders restriktive Regierungspolitik, die in westlichen Ländern ihresgleichen sucht. Hat Ihnen die Corona-Politik der australischen Regierung in die Karten gespielt und konnten Sie die Stimmung im Land nutzen, um die Mitgliederzahl in Ihren Reihen zu steigern?

Viele Australier sind sich der politischen Tyrannei, unter der sie leben, bewusst geworden und haben sich bei uns engagiert, da sie unsere Bewegung als den einzigen glaubwürdigen Widerstand gegen die Tyrannei sehen, welche sie zerstört.

8. Ihr Fokus scheint besonders auf sportliche Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen und Kampfsport zu liegen. Während einer 4-tägigen Wanderung auf Telegram haben Sie in einem Video mit dem Titel „Warum besteigen wir Berge“ erklärt, worum es bei euren Gipfelstürmen geht. Können Sie unseren Lesern noch einmal erklären, was Bergsteigen für Sie bedeutet?

Eine der besten Möglichkeiten, körperliche und geistige Schwächlinge auszusortieren, besteht darin, die politische Gemeinschaft auf körperliche Betätigung und anspruchsvolle Aufgaben, insbesondere für die jüngeren Mitglieder, zu organisieren. Das gemeinsame Besteigen eines Berges ist ein starkes Symbol dafür, dass man gemeinsam eine schwierige Aufgabe bewältigt und eine neue Höhe erklimmt. Diese Symbolik führt zu einer stärkeren Brüderlichkeit, einem stärkeren und einheitlicheren Sinn für Ziele und vor allem zu einem besseren Mut und einer besseren Arbeitsmoral in der Organisationskultur. Dies alles ist notwendig, wenn man die größte physische und metaphysische Mammutaufgabe meistern möchte, nämlich die Rettung der Weißen Rasse.

9. Auch Kampfsporteinheiten, die man meist mit harten Sparringsrunden abschließt, kommen bei euch nicht zu kurz. Haben Sie bereits Konflikte mit Gegnern Ihrer Bewegung erlebt, die Sie dazu motiviert haben, sich auf die Entwicklung der eigenen Abwehr zu konzentrieren, oder sehen Sie Ihr Training als Grundlage für einen grundsätzlich gesunden Lebensstil?

Ich würde sagen, dass beide sehr wichtig sind. Es geht darum, dass Körper, Geist und Seele im Einklang sind.

10. Letztes Jahr ging in den sozialen Medien ein Video viral, das eine Auseinandersetzung zwischen Nicht-Weißen in Brisbane zeigt, bei der einem der Teilnehmer in die Kehle gestochen wurde. Ähnliche Szenen sind bereits aus Großstädten Westeuropas bekannt, wo Nicht-Weiße einen immer größeren Anteil der Bevölkerung ausmachen. Ist das Problem der Überfremdung und der daraus resultierenden Kriminalität und Gewalt in australischen Städten mit der Situation in Europa und den USA vergleichbar? Welche Einwanderergruppen verursachen die größten Probleme?

Weiße Australier sind dem raffiniertesten Völkermord aller europäischstämmigen Völker ausgesetzt. Es gibt keine Gruppe, die unter den anderen als die bedrohlichste hervorsticht. Wir werden von allen Seiten bedroht. Das kleine weiße Australien erscheint wie die 300 Spartaner, die einer Million Persern gegenüberstehen, in dem Sinne, dass wir nur 20 Millionen Weiße sind und auf allen Seiten von über 5 Milliarden Nicht-Weißen bedrängt werden. Die Chinesen erobern uns mit Geld und Zahlen, die Inder überschwemmen unser Land, die „Auserwählten“ untergraben und zersetzen unsere Kultur und fördern fremde Kulturen, während sie uns zerstören, die Afrikaner sind die gewalttätigsten, aber derzeit nur sehr wenige, und die Araber verfügen über eine enorme kulturelle Stärke und haben bereits große Vororte von Melbourne und Sydney übernommen.

11. Wie könnte man sich Australien und Neuseeland nach einer nationalen, revolutionären Neuorganisation vorstellen? Nennen Sie bitte die wichtigsten Politikbereiche, in denen Sie Veränderungen gegenüber dem aktuellen System anstreben.

Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dafür zu sorgen, dass diese heutige Situation nie wieder eintritt. Wir müssten ein äußerst militanter weißer Ethnostaat werden, fast wie aus einem Science-Fiction-Film. Wie gesagt, wir sind eine winzige Bevölkerung, umgeben von 5 Milliarden Nicht-Weißen, die Zugang zu unserem Lebensraum wollen. Erstens würden wir jeden Nicht-Weißen in sein Herkunftsland zurückschicken und mindestens jeden weißen Verräter mit ihnen schicken. Zweitens müssten wir einen eugenischen Prozess unter den Besten unseres Volkes fördern, um so viele Kinder wie möglich zu bekommen, diese Kinder mit einem rassischen und kämpferischen Bewusstsein zu erziehen und das Land zu terraformieren, damit wir eine ausreichend große Bevölkerung erreichen und uns gegen eine offene ausländische Invasion verteidigen können.

12. Haben Sie auch Verbindungen zu nationalistischen Gruppen und Organisationen in Europa und wenn ja, zu welchen?

Wir haben eine gute Beziehung zu allen europäischen nationalistischen Organisationen, ich müsste sie alle aufzählen. Die Organisationen, mit denen ich am häufigsten spreche, sind diejenigen, die das Modell eines aktiven Clubs teilen und sich auf metapolitische Kämpfe konzentrieren – das heißt: die Führung zu einem kulturellen Wandel bei jungen weißen Männern, um die allgemeine politische Einstellung der Massen zu beeinflussen.

13. Wie gehen Sie in Ihren Reihen mit dem Ukraine-Konflikt um? Gibt es innerhalb Ihrer Bewegung unterschiedliche Standpunkte, welche Seite man einnehmen soll, oder haben Sie einen klaren Standpunkt?

Unsere Haltung zum Krieg in Europa war schon immer „Keine Brüderkriege mehr“. Wir stehen an der Seite weißer Ukrainer und weißer Russen, um die anti-weißen Tyranneien zu stürzen, die über sie herrschen. Obwohl ihnen dieser Krieg aufgezwungen wurde, hoffen wir auf baldigen Frieden und darauf, dass sich die Weißen in Europa vereinen und einen parallelen Machtblock außerhalb der NATO und Putins Föderation schaffen. Wir unterstützen einen Zentralblock und betrachten die Mitteleuropäer als Dreh- und Angelpunkt bei der Schaffung einer Machtstruktur und Einheit zwischen den Nationen, die eine dritte Position zur falschen Dichotomie von Kapitalismus oder Kommunismus und ebenso von NATO oder Putin darstellt.

Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um unsere Fragen zu beantworten und einen Einblick in die weiße Bewegung in Down Under zu ermöglichen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren Kampf um die Rückeroberung Ihres Heimatlandes und den Erhalt Australiens und Neuseelands als Teil der weißen Welt!

Mehr Informationen über die weiße Bewegung in Australien:

t.me/EuropeanAustralianMovement

t.me/nationalsocialistnetwork

t.me/Thomas_Sewell

We spoke to the leader of the national revolutionary resistance movement in Australia, Thomas Sewell. Not only in Europe, but also on the other side of the world, a small population of people of European descent and people related to us by blood are fighting with their backs to the wall against the great replacement that is being made by the politicians in power there, as well as in Europe. Aware that people of European descent all over the world share the same fate of being pushed out by non-whites and that this trend can only be stopped and reversed by turning to a worldview that is correct in terms of the law of life, we were able to discover many parallels to our national-revolutionary struggle in Europe in conversation with Thomas Sewell. At this point we also show solidarity with the freedom struggle of the white and national revolutionary movement in Australia and New Zealand!

1. Hello Thomas! You are described by the media as the leader of the European Australian Movement and the National Socialist Network in Australia and you are probably one of the best-known faces of the white resistance in Down Under. Could you tell us something about your personal life and how you came to political activism in the sense of our worldview?

After many years of seeing our people deteriorate I began researching our worldview and was inspired by the great men of the past who share our blood and fought for a better world. After realising what was happening as a young man I quickly became disgusted that nobody was resisting our slow genocide. Instead of complaining, I decided to step up and see what I could do in real life to organise White men into resisting absolute evil.

2. Many nationalists in Germany probably still have no precise ideas about the white movement in Australia and New Zealand, which has grown significantly in recent years. Please tell us something about nationalistic structures in Down Under, how long you have existed and which groups exist alongside yours.

I started by attending street protest movements organised by civic nationalists who were against Islam. I got involved with them because their was nothing else going on, but I always saw Islam as a symptom of a greater problem. The rallies promoted awareness to Islamisation, but it did not create any concrete political or community power. So I broke away from them and built a grass roots White Men’s club called Lad’s Society in order to focus on ‚constructing‘ White Power rather than ‚reacting‘ to Non-White Power. From this club we were able to build a cadre of political focused people who were willing to step into the world of activism and physical training, rather than just socialising. This was how we created European Australian Movement; our active club and community building org, and National Socialist Network; our activism org.

3. With what specific goal and with what self-image did you found your movement? What makes you different from other right-wing parties and organizations in Australia?

Their are no right-wing parties that openly or even secretly advocate for White Australians. There are a few other smaller organisations that have similar principles as us and are explicitly pro-White, but they do not publicly face, recruit or perform activism. We are unique in this sense.

4. Well-known TV presenter Todd Sampson interviewed you at length in a recent interview that Australia’s Channel 10 ultimately refused to broadcast. How did it come about that a declared multicultural propagandist like Sampson invited you to an interview and on what grounds did the broadcaster refuse to broadcast the interview?

They contacted me on telegram and asked for an interview. They made no comment as to why they didn’t air the broadcast.

5. Recently you were sentenced to 150 hours community service from an australian court what received a lot of interest of public media. Can you tell us something about the background of the incident and how your lawyer could manage a milder verdict than expected?

An African attacked my friend so I used violence to defend my friend and incapacitate the attacker. We tried to fight it in court on the grounds of self defence, we had a strong case and the lawyers believe that I received a light sentence because of my good character, that I am an ex-soldier, and that the court was afraid of the decision being overturned if we appealed to a higher court.

6. How does mainstream politics in Australia react to your movement? Just this year, a law was passed in Victoria that makes showing the swastika a punishable offence. Is there more repression that your movement has to complain about?

The mainstream politics is controlled by the owners we are all familiar with, these people want to supress and destroy any White political power in any shape and form. They are trying to have us outlawed. We have moderate support from the general public.

7. In Australia, during the supposed Covid-19 pandemic, there was a particularly restrictive government policy that was unparalleled in western countries. Did the Australian government’s corona policy play into your hands and were you able to use the mood in the country to increase membership in your ranks?

A lot of Australians woke up to the political tyranny that they live under and got involved with us as they see our movement as the only credible resistance to the tyranny that is destroying them.

8. You seem to focus particularly on sports activities such as hiking, mountaineering and martial arts. During a 4-day hike on Telegram you explained in a video entitled „why do we climb mountains“ what your summit storms are all about. Can you explain to our readers again what mountain climbing means to you?

One of the best ways to weed out physical and spiritual weaklings is to organise the political community around physical exercise and demanding tasks, especially for the younger members. Climbing a mountain collectively is a powerful symbol of achieving a difficult task together and conquering a new height, this symbolism translates to a stronger brotherhood, a stronger and more united sense of purpose and most importantly a better grit and work ethic amongst the organisation culture. This is all necessary if one wishes to conquer the greatest physical and metaphysical height, which is to save the White Race.

9. You also don’t miss out on martial arts units, which you usually end with tough sparring rounds. Have you already experienced conflicts with opponents of your movement, which motivated you to focus on developing your own defensiveness, or do you see your training as the basis for a fundamentally healthy lifestyle?

I would say they are both are very important. It is about Body, Mind and Spirit being in unison.

10. A video went viral on social media last year showing an altercation between non-whites in Brisbane, in which one of the participants was stabbed in the throat. Similar scenes are already known from large cities in Western Europe, where non-whites make up an ever-increasing proportion of the population. Is the problem of foreign infiltration and the resulting crime and violence in Australian cities comparable to the situation in Europe and the USA? Which immigrant groups cause the greatest problems?

White Australians are being subjected to the most sophisticated genocide out of all European peoples. Their is no one group that stands out amongst the others as the most threatening. We are being threatened by all sides. Little White Australia is like the 300 Spartans standing against 1 million Persians, in the sense that we are only 20million Whites and we are set on all sides by over 5 billion non-Whites. The Chinese conquer us with money and number, the Indians flood our country, the chosen ones subvert and undermine our culture and promote others while destroying us, the Africans are the most violent but currently very few, and the Arabs have huge cultural strength and have taken over vast suburbs of Melbourne and Sydney.

11. How could one imagine Australia and New Zealand after a national revolutionary reorganization? Please name the most important political areas in which you would like to seek changes from the current system.

I’d say the most important thing is making sure this situation never happens again. We would have to become a highly militant White Ethno-State, something almost out of a sci-fi movie. As I said, we are a tiny population surrounded by 5 billion non-Whites who want access to our living space. Firstly we would send every non-White back to their country of origin and send every traitor White traitor with them at a minimum. Secondly we would have to promote a eugenic process amongst the best of our people to have as many children as possible, to educate these children with a racial and martial consciousness and terraform the land so that we can expand to a large enough population that we can defend ourselves from overt foreign invasion.

12. Do you also have connections to nationalist groups and organizations in Europe and if so, to which ones?

We have a healthy relationship with all European Nationalist Organisations, I would have to name all of them. The organisations that I speak to the most are those who share the active club model and focus on meta-political struggle – That being: leading of a cultural shift in Young White men in order to impact the overall political attitude of the masses.

13. How do you deal with the Ukraine conflict in your ranks? Are there different positions within your movement as to which side to take, or do you have a clear point of view?

Our stance regarding war in Europe has always been „No More Brothers Wars“. We stand with White Ukrainians and White Russians overthrowing the anti-White tyrannies that rule over them. Although this war has been thrown upon them, we hope for peace as soon as possible, and for Whites in Europe to unite and create a parallel power block outside of NATO and Putin’s Federation. We support a Central Block and see Central Europeans as being the lynch pin to creating a power structure and unity between Nations that is a 3rd position to the false dichotomy of Capitalism or Communism, and likewise NATO or Putin.

Thanks for the time you took, to answer our questions and to enable a view upon the white movement in Down Under. We wish all the best for your struggle to take back your homeland and to preserve Australia and New Zealand as a part of the white mans world!

More informations about the white movement in Australia:

t.me/EuropeanAustralianMovement

t.me/nationalsocialistnetwork

t.me/Thomas_Sewell